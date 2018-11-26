Уголовное дело возбуждено за нарушение госграницы России | 26 ноября | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Провокация ВМСУ в Черном море – возбуждено уголовное дело Все три судна ВМС Украины, нарушившие границу РФ, задержаны в Чёрном море. По факту нарушения возбуждено уголовное дело, об этом сообщает Федеральная служба безопасности РФ. Напомним, корабли ВМС Украины вошли в территориальные воды России 25 ноября с нарушением Конвенции по морскому и других норм международного права. Для остановки военных украинских судов-нарушителей было применено оружие, трем украинским военнослужащим оказана помощь.

Посольство России в Киеве закидали дымовыми шашками У российского посольства в Киеве прошла акция протеста, в ходе которой агрессивно настроенные провокаторы забросали здание дымовыми шашками и файерами. У входа в здание участники акции положили покрышки, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей. У здания посольства собралось около 200 человек. Некоторые принесли с собой бумажные кораблики с целью поджечь их, однако находящиеся на месте сотрудники полиции пресекли эти попытки.

Число пострадавших при землетрясении в Иране увеличилось до 420 Количество пострадавших из-за землетрясения на ирано-иракской границе увеличилось до 420. В пострадавшие от землетрясения районы выехали 23 оперативные группы. О погибших не сообщается. Напомним, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал в воскресенье землетрясение магнитудой 6,3. Подземные толчки произошли в 101 км от города Илам и в 148 км к северо-востоку от Багдада. Их очаг залегал на глубине 40 км.