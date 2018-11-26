Геращенко дал совет Порошенко насчет военного положения на Украине

Киев, 26 ноября. Депутат Верховной рады Украины Антон Геращенко призвал президента страны Петра Порошенко не торопиться с объявлением военного положения в государстве после ситуации в Керченском проливе. Чиновник также посоветовал ему принимать соответствующее решение с «холодной головой».

По мнению депутата, после того, как российские пограничники задержали три корабля ВМС Украины, нарушившие госграницу РФ и вошедшие в российские территориальные воды, «Порошенко оказался в сложном положении». Украинский президент вправе ввести военное положение на Украине, считает Геращенко. Однако, по его словам, если Порошенко сделает это, то его обвинят в том, что он таким образом сделает невозможным проведение выборов главы государства на Украине, которые запланированы на март этого года.

«Запрет на проведение выборов прямо предусмотрен ст. 19 ч. 1 Закона Украины «Про правовой режим военного положения», — написал Геращенко на своей странице в социальной сети Facebook.

При этом Порошенко могут «обвинить в мягкотелости и не способности защитить Украину» в случае, если он не решится издать указ о военном положении.

«В первую очередь, я бы посоветовал президенту не торопиться и принимать решение с холодной головой, хорошо продумав его последствия», — отметил депутат.

Накануне украинские корабли «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» пересекли российскую границу и взяли курс на Керченский пролив. На эту провокацию оперативно отреагировали российский пограничники. В итоге корабли-нарушители были задержаны. Украина же обвинила Россию в «агрессии».