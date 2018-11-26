Стало известно отношение японцев к переговорам о мирном договоре с Россией

Токио, 26 ноября. Около 67% японцев поддерживают договоренности лидеров России и Японии об ускорении переговоров по мирному договору на базе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Как пишет Nikkei, об этом говорят результаты опроса, проведенного среди жителей Японии.

Отмечается, что негативно оценивают эти договоренности 21% респондентов. Как объяснили специалисты, поддержка курса правительства выросла на 3% по сравнению с октябрем 2018 года и достигла 51%. Отрицательно оценили действия исполнительной власти 38% японцев, это на 4% пункта ниже, чем было в октябре 2018 года.

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что правительство Японии не меняло позицию по мирному договору с Россией и считает, что соглашение должно быть подписано после решения вопроса о юге Курил.

В то же время премьер-министр отметил, что выступает за новый подход к переговорам с Москвой. По словам Абэ, Япония не должна цепляться лишь за вопросы истории, а нужно искать «взаимоприемлемое решение».