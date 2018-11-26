На Байкале ищут пассажиров перевернувшегося во время шторма катера

Иркутск, 26 ноября. На озере Байкал организована спасательная операция, экстренные службы ищут пассажиров перевернувшегося в воскресенье катера. Об этом сообщает управление МЧС по Иркутской области.

«В Ольхонском районе Иркутской области ведутся поиски пропавшего катера «Скорпион», на борту которого находились четверо мужчин», — цитирует ведомство ТАСС.

Катер перевернулся в районе мыса Зундуки 25 ноября около 23.00 по местному времени (18.00 по Москве). Об инциденте родственникам успел сообщить по телефону один из пассажиров судна.

К поискам пропавших привлечены два катера, в готовности к вылету остается вертолет Ми-8 МЧС России.