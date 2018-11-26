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Более 140 дельфинов выбросились на берег в Новой Зеландии

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Более 140 дельфинов выбросились на берег в Новой Зеландии

Веллингтон, 26 ноября. Не менее 145 дельфинов-гринд выбросились на новозеландский берег возле острова за прошедший уик-энд. Об этом передает Radio New Zealand со ссылкой на заявление производственного менеджера острова министерства по охране окружающей среды Рена Леппенса.

Согласно имеющимся данным, в минувшую субботу две стаи дельфинов выбросились на берег. Когда спасатели обнаружили млекопитающих, 50% из них уже погибли. Оставшихся дельфинов усыпили, передает «МИР24».

«К сожалению, шанс, что удастся снова спустить на воду оставшихся дельфинов, был крайне мал», — признал Леппенс.

В Новой Зеландии нередко киты и дельфины выбрасываются на берег. До сегодняшнего дня специалисты и исследователи не могут ответить на вопрос о причинах такого поведения дельфинов.

В министерстве по охране окружающей среды Новой Зеландии подчеркивали, что в течение года происходит примерно 85 подобных случаев, пишет «ФедералПресс».

Автор: Алексей Громов
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