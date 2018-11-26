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Жилой дом сгорел дотла на Сахалине

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Жилой дом сгорел дотла на Сахалине

Сахалин, 26 ноября. Крупный пожар произошел в селе Троицкое в Анивском районе Сахалинской области. Как стало известно Федеральному агентству новостей, горело двухэтажное административное здание по всей площади — около 1200 квадратных метров. 

Примерно к 6.00 по местному времени пожар был локализован, а затем окончательно ликвидирован. Ни один человек в результате случившегося не пострадал. Само здание было практически полностью уничтожено огнем.

Жилой дом сгорел дотла на Сахалине

Автор: Алексей Громов
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