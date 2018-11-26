Российские ученые снизили вес самолетов на тонну

Москва, 26 ноября. Российским ученым и инженерам удалось найти способ для снижения веса детали авиадвигателя на 20%. Как пишет газета «Известия», для воздушных судов такое снижение веса значительно. Отмечается, что лайнеры могут стать легче на тонну.

Как объяснили специалисты, это стало возможным из-за введения новой технологии изготовления кронштейна бионического формата методом лазерного выращивания. Его создают из порошка российского титанового сплава. При этом опытная партия уже прошла испытания.

По словам специалистов, снижение веса самолетов – важная задача авиастроителей, так как уменьшение массы хотя бы на килограмм позволяет существенно поднять экономичность и улучшить летные характеристики.

Директор института экотехнологий и инжиниринга (ЭкоТех) НИТУ «МИСиС» Андрей Травянов подчеркнул, что уникальность разработки в том, что форма кронштейна была спроектирована с использованием бионического дизайна.