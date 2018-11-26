Центробанк осложнит процедуру выдачи кредитов

Москва, 26 ноября. Банки будут учитывать уровень долговой нагрузки клиента при выдаче кредита от 10 тысяч рублей.

Банки будут запрашивать подтверждение величины дохода даже при небольших суммах кредита (в настоящее время это необходимо лишь при получении крупных кредитов). Но до октября 2020 года для займов менее 50 тысяч рублей и кредитов на приобретение автомобиля будет действовать упрощенный порядок выдачи. Для расчета долговой нагрузки клиента в этот период будет использоваться указанный заемщиком в заявлении уровень дохода, сообщает со ссылкой на ЦБ газета «Известия».

Новация снизит уровень закредитованности населения, но вырастет время принятия решений о выдаче займов и расходы банков. Участники рынка полагают, что кредитные организации заложат издержки в цены услуг, поэтому ставки в будущем могут вырасти.