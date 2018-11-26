Туск заявил, что ЕС и Великобритания останутся друзьями после реализации Brexit

Брюссель, 26 ноября. Евросоюзу и Великобритании теперь предстоят «сложная ратификация» соглашения по Brexit и непростые дальнейшие переговоры, но, несмотря на это, они останутся друзьями. Об этом рассказал глава Европейского совета Дональд Туск. Он выступил в воскресенье по итогам саммита ЕС.

По словам Туска, впереди стороны ждет кропотливый процесс ратификации и дальнейших переговоров по выходу Лондона из ЕС. При этом он заверил, что Европейский союз и Великобритания останутся друзьями «до конца дней и на один день больше».

Ранее СМИ писали, что после Brexit Британию ждут торговые барьеры. С таким мнением выступил телеканал Sky News со ссылкой на проект Политической декларации по будущим отношениям между Евросоюзом и Великобританией, который был одобрен Лондоном и Брюсселем.

«Объем обязательств Соединенного Королевства в отношении таможенного и нормативного сотрудничества, в том числе с точки зрения согласования правил, будет принят в расчет при осуществлении соответствующих проверок и контролей», — приводит телеканал фрагмент из декларации.

Телеканал и ряд других британских СМИ отметили, что в тексте декларации не содержится определения «беспрепятственная» по отношению к торговле.