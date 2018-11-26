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Мигранты вернулись в приюты после неудачной попытки пересечь границу Мексики с США

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Мигранты вернулись в приюты после неудачной попытки пересечь границу Мексики с США

Мехико, 26 ноября. Пытавшиеся прорваться на территорию США из Мексики мигранты вернулись в установленные в мексиканской Тихуане приюты, сообщает Milenio.

Прорваться через организованный мексиканской полицией кордон пытались несколько сотен мигрантов. Американские силовики применили против беженцев резиновые пули и слезоточивый газ.

Ранее Газета.ru сообщила, что пограничная служба США открыла один из главных пропускных пунктов на границе с Мексикой «Сан-Исидро». В обе стороны открыты пешеходные переходы и полосы для движения автомобилей. Пункт был закрыт после того, как мигранты предприняли попытку перебраться через заграждения на территорию США.

Автор: Виктор Мальцев
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