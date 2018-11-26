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ВСУ приведены в полную боевую готовность

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ВСУ приведены в полную боевую готовность

Киев, 26 ноября. Вооруженные силы Украины приведены в полную боевую готовность.

Как сообщает пресс-служба министерства обороны страны, соединения и части ВСУ по решению начальника генерального штаба приведены в состояние боевой готовности «полная».

В ведомстве уточнили, что главком ВСУ отдал соответствующее распоряжение на основании решения совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении режима военного положения.

Напомним, что экстренное заседание СНБО состоялось после того, как в Керченском проливе были задержаны корабли ВМС Украины, которые нарушили границу России и не отвечали на требования пограничников.

В связи с инцидентом в Азовском море украинские радикалы устраивали митинги у российских дипломатических ведомств в Киеве и Львове. В частности, во Львове националисты жгли покрышки.

Позднее власти Украины потребовали от России вернуть нарушившие границу военные судна и их экипажи. Требование содержится в опубликованном официальном сообщении министерства иностранных дел страны.

Автор: Константин Терехов
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