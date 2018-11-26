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В Белоруссии воссоздали сражение на Березине: ФАН публикует видео

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В Белоруссии воссоздали сражение на Березине: ФАН публикует видео

Борисов, 26 ноября. В белорусском городе Борисов прошла историческая реконструкция битвы на Березине 1812 года. Мероприятие было приурочено к 206-й годовщине сражения. 

В масштабной реконструкции приняли участие более 600 человек из военно-исторических клубов Белоруссии, России, Франции и Польши.

Сражение на Березине — общее название боев в ноябре 1812 года между французскими корпусами и русскими армиями Чичагова и Витгенштейна на обоих берегах реки Березина во время переправы Наполеона в ходе Отечественной войны 1812 года.

Автор: Тимур Румянцев
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