В Белоруссии воссоздали сражение на Березине: ФАН публикует видео

Борисов, 26 ноября. В белорусском городе Борисов прошла историческая реконструкция битвы на Березине 1812 года. Мероприятие было приурочено к 206-й годовщине сражения.

В масштабной реконструкции приняли участие более 600 человек из военно-исторических клубов Белоруссии, России, Франции и Польши.

Сражение на Березине — общее название боев в ноябре 1812 года между французскими корпусами и русскими армиями Чичагова и Витгенштейна на обоих берегах реки Березина во время переправы Наполеона в ходе Отечественной войны 1812 года.