National Interest оценило новое оружие России для уничтожения подлодок

Вашингтон, 26 ноября. Американское издание The National Interest оценило новое оружие Российской Федерации для уничтожения подводных лодок.

Речь идет о противолодочной системе «Пакет», название которой журналисты из Соединенных Штатов перевели как «набор». По их версии, составляющие части оружия созданы так, чтобы их можно было модифицировать без изменения системы полностью.

«В систему входит гидроакустическая станция для гидролокационного обнаружения целей, а также пусковая установка, оснащенная противолодочными и противоторпедными торпедами с тепловыми головками самонаведения», — пишут авторы публикации.

Кроме прочего, на что обращают внимание читателей журналисты, так на то, что обе торпеды примерно одинаковы по размеру, поэтому количество каждой из них в пусковой установке легко регулируется.

«Универсальность и наступательно-оборонительные возможности системы делают ее уникальной — в мире нет аналогов, которые могли бы совместить одновременно противолодочную и противоторпедную защиту», — говорится в заметке.

Самыми «близкими» по классу российскому «Пакету» называются американская система SSTD и индийская Mareech, однако они могут защищать корабли от торпед, но не подразумевают противолодочную защиту.

В заключение заметки The National Interest сообщает, что противолодочные системы «Пакет» уже установлены на пяти кораблях «Стерегущий», после чего могут оказаться на остальных восьми кораблях этого класса.

Напомним, что ранее американское издание рассказало о дебютном полете нового российского военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А, назвав проект «критически важной инвестицией».