Эксперты заявили о безопасности поездок в такси

Москва, 26 ноября. Поездка на такси в среднем безопаснее передвижения на личном автомобиле в 2,6 раза, риск смертельного ДТП меньше в 4,7 раза. Об этом говорится в исследовании Аналитического центра при правительстве России.

Эксперты проанализировали данные Научного центра безопасности дорожного движения МВД и информацию от ГИБДД России за 2015-2017 годы. Оказалось, что среднегодовой темп роста ДТП с участием такси в России составил 16,3%. Показатель вырос с 2,14 тысячи происшествий в 2015 году до 2,91 тысячи в 2017 году. Прирост количества выданных на работу в такси разрешений в этот же период составит 17,5%. Тенденция к увеличению количеств ДТП с участием такси связана с расширением рынка услуг, приводит мнение исследователей РБК.

В то же время растет безопасность поездок на такси. Доля ДТП, в которых погибли пассажиры, сократилась с 8,8% в 2015 году до 5,7% за девять месяцев текущего года. В 2017 году в ДТП с участием такси погиб 181 человек, что составляет 4% от количества погибших в авариях с легковыми автомобилями.