«Интересы Порошенко и Запада совпали»: экс-депутат Рады прокомментировал провокацию Украины

Москва, 26 ноября. Народный депутат Верховной рады V, VI и VII созывов Спиридон Килинкаров, комментируя провокацию ВМС Украины в Керченском проливе, согласился с фактом того, что это было «заказом Запада». Как отметил политик, в этом плане интересы президента Украины Петра Порошенко и Запада совпали.

«Эта провокация — это заказ Запада, но здесь просто совпали интересы. И у Порошенко, и у Запада», — отметил экс-депутат Рады в прямом эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Порошенко, по его словам, пытается продемонстрировать всей стране, насколько он готов агрессивно вести свою политику в отношении России.

«Он готов отстаивать суверенитет и территориальную целостность, обвиняя при этом всех без исключения своих политических оппонентов в том, что они не способны это делать так, как это делает он», — пояснил Килинкаров.

Говоря о странах Запада, он отметил, что тех же американцев абсолютно не интересует Украина. Задача США на сегодняшний день — остановить Россию, напомнил экс-депутат.

Марионеточная власть на Украине безропотно выполняет все приказы Запада.

«Надо будет бомбить Донбасс — они будут бомбить Донбасс, нужно будет стрелять на Азове — они начнут стрелять на Азове», — объяснил Килинкаров.

Накануне украинские корабли «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» пересекли российскую границу, вошли в территориальные воды России и взяли курс на Керченский пролив. На эту провокацию оперативно отреагировали российский пограничники. В итоге корабли-нарушители были задержаны.