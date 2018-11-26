США частично открыли пункт пропуска на границе с Мексикой в районе Сан-Диего

Сан-Диего, 26 ноября. Власти США распорядились частично открыть пункт пропуска на границе с Мексикой в районе Сан-Диего и Тихуаны.

С заявлением на тему выступили в местном отделении таможенно-пограничной службы Соединенных Штатов Америки, опубликовав пост в аккаунте в сервисе микроблогов Twitter.

«Восточный и западный КПП для пешеходов на переходе «Сан-Исидро» открыты как в северном, так и в южном направлении. Полосы движения автомобилей в южном направлении открыты», — говорится в официальном сообщении.

Напомним, что накануне на погранпереходе «Сан-Исидро» в неудавшейся попытке попасть в США участвовали около 500 человек — ни одному из них не удалось проникнуть на американскую территорию.