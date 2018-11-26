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Названы города России с самым высоким качеством жизни

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Тюмень - город РФ с самым высоким качеством жизни населения

Москва, 26 ноября. Специалисты составили и опубликовали своеобразный топ городов России с самым высоким качеством жизни.

Размышлениями на тему в интервью «Российской газете» поделился проректор Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец. Именно в этом заведении и был составлен рейтинг.

Как пояснил эксперт, при составлении топа учитывались такие параметры, как качество медобслуживания, состояние дорог, развитие культуры и образования, работа ЖКХ и властей, оценка населением удобства города для жизни и своего уровня дохода.

В итоге российскими городами с самым высоким качеством жизни населения были признаны Тюмень, Грозный, Москва, Казань, Сочи, Екатеринбург, Петербург, Череповец, Тула и Сургут.

При этом, что удивительно, возглавившая топ Тюмень ни по одному показателю не находится на первом месте, однако высокие оценки в целом позволили ей стать городом с самым высоким качеством жизни.

Автор: Константин Терехов
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