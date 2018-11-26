Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина

На Украине у КПП на границе с Польшей митингуют автомобилисты

256
0 Оставить комментарий

На Украине у КПП на границе с Польшей митингуют автомобилисты

Киев, 26 ноября. На украинско-польской границе митингующие из-за новых правил растаможивания автомобилей с европейскими номерами украинцы объявили бессрочную акцию протеста. Об этом сообщают украинские СМИ.

Сообщается, что автомобили с европейскими номерами перекрыли международный пункт пропуска «Ягодин», водители начали жечь покрышки. Представители протестующих заявляют, что демонстранты, помимо новых правил по растаможиванию автомобилей, также недовольны ростом цен на коммунальные услуги и газ.

Ранее Газета.ru сообщила, что на Украине вступили в силу законы, легализующие ввезенные автомобили и определяющие ставку налога на машины из Евросоюза. Также вводится ограничение на количество ввозимых в страну без денежного обеспечения автомобилей.

Автор: Виталий Малясев
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.