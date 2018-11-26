Радикалы подожгли шины у генерального консульства России во Львове

Львов, 26 ноября. Группа украинских радикалов подожгла автомобильные покрышки у генерального консульства России во Львове.

Об этом сообщает украинский телеканал «24», по данным которого участниками митинга у российского дипломатического ведомства стали представители сразу нескольких националистических группировок.

К слову, подобный же митинг, связанный с задержанием в Азовском море трех кораблей военно-морских сил Украины, прошел и в Киеве накануне вечером. Радикалы забросали территории посольства РФ дымовыми шашками, однако поджечь шины им помешали полицейские.

Напомним, что три судна ВМС Украины накануне были задержаны после того, как нарушили границу России и не реагировали на требования российских кораблей. На Украине было принято решение о введении военного положения на 60 дней.