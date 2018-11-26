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Украина

Порошенко заявил, что военное положение не означает немедленную мобилизацию

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Порошенко заявил, что военное положение не означает немедленную мобилизацию

Киев, 26 ноября. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что военное положение в стране не означает немедленное проведение мобилизации. Заявление прозвучало на заседании украинского Совета национальной безопасности и обороны СНБО.

Глава государства сообщил, что будет проведена подготовка военнообязанных первой очереди. Введение военного положения, по словам Порошенко, также не скажется на работе Киева с международными партнерами. 

Решением СНБО в связи с инцидентом в Керченском проливе на Украине в экстренном порядке сроком на 60 дней вводится военное положение. Верховная рада соберется на внеочередное заседание, чтобы утвердить решение Совета, в понедельник.

Ранее портал «Ридус» сообщил, что Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России подтвердил задержание нарушивших границу РФ кораблей ВМС Украины «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу». Суда держали курс на Керченский пролив, их экипажи не реагировали на законные требования немедленно остановиться и выполняли опасные маневры, отмечают в ведомстве.

Автор: Виталий Малясев
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