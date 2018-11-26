«ФСБ оказалась разумнее Киева»: эксперт назвал цель провокации Украины в Керченском проливе

Москва, 26 ноября. Провокация, осуществленная кораблями ВМС Украины в Керченском проливе, нужна Киеву для продвижения своей резолюции в ООН, считает эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов.

«Это провокация, за которой стоит киевский режим Порошенко», — сказал он.

Орлов указал на то, что ранее Киев сообщал о подготовке резолюции о «милитаризации» Российской Федерацией Азовского и Черного морей для рассмотрения на Генассамблее ООН. Эксперт уверен в том, что сегодняшняя провокация и резолюция являются элементами одного плана.

Он напомнил, что вскоре Киев намерен внести резолюции в ОБСЕ и Совбез ООН, которые, как ожидается, должны осудить «российскую агрессию» в Черном море и на Азове.

«Эта провокация (в Керченском проливе) была сознательно осуществлена, чтобы подкрепить данную резолюцию хоть какими-то действиями, — выразил мнение Орлов. — Это попытка спровоцировать Россию на какие-то шаги».

Эксперт заключил, что задуманный план Украины не был реализован, поскольку провокация украинских ВМС не удалась. Орлов отметил, что «ФСБ оказалась разумнее Киева», осуществив блокирование украинских кораблей, передает издание «ПолитРоссия».

Ранее украинские корабли «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» пересекли российскую границу в нарушение статей 19 и 21 конвенции ООН по морскому праву, после чего вошли в территориальные воды России и взяли курс на Керченский пролив. На эту провокацию оперативно отреагировали российский пограничники. В итоге корабли-нарушители были задержаны.