Украина потребовала от России вернуть нарушившие границу военные судна

Киев, 26 ноября. Власти Украины потребовали от России вернуть нарушившие границу военные судна и их экипажи.

Требование содержится в опубликованном официальном сообщении министерства иностранных дел Украины, где, кроме прочего, также есть призыв к союзникам предоставить военную помощь Киеву.

«Украина требует безотлагательно обеспечить немедленное безопасное возвращение военнослужащих на родину, а также вернуть захваченное военное имущество и компенсировать украинской стороне причиненные ей убытки», — говорится в сообщении МИД.

Напомним, корабли ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили российскую границу и были задержаны. Во время операции трое украинцев получили легкие ранения – им была оказана медицинская помощь.