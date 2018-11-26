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Украина потребовала от России вернуть нарушившие границу военные судна

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Украина потребовала от России вернуть нарушившие границу военные судна

Киев, 26 ноября. Власти Украины потребовали от России вернуть нарушившие границу военные судна и их экипажи.

Требование содержится в опубликованном официальном сообщении министерства иностранных дел Украины, где, кроме прочего, также есть призыв к союзникам предоставить военную помощь Киеву.

«Украина требует безотлагательно обеспечить немедленное безопасное возвращение военнослужащих на родину, а также вернуть захваченное военное имущество и компенсировать украинской стороне причиненные ей убытки», — говорится в сообщении МИД.

Напомним, корабли ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили российскую границу и были задержаны. Во время операции трое украинцев получили легкие ранения – им была оказана медицинская помощь.

Автор: Константин Терехов
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