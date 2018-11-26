В Киеве связали провокацию в Керченском проливе с попыткой госпереворота на Украине

Киев, 26 ноября. Президент Украины Петр Порошенко и его окружение спланировали государственный переворот, который выразится во введении военного положения и возможном переносе президентских выборов в стране. Об этом в соцсети Facebook написал главный редактор украинской интернет-газеты «Страна» Игорь Гужва.

«У Порошенко решили запустить авантюру с переносом выборов через введение военного положения. После спровоцированной ситуации с кораблями в Керченском проливе СНБО выносит на рассмотрение Рады решение о введении ВП на 60 дней», — написал журналист.

Игорь Гужва напомнил, что военное положение на Украине не вводили ни во время крымских событий весной 2014 года, ни после тяжелых поражений Вооруженных сил Украины под Иловайском и Дебальцево.

По данным журналиста, целями провокации в Керченском проливе были перенос президентских выборов на осень, приручение крупного бизнеса, зачистка СМИ и политического поля.