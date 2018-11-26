Автомобиль с российскими дипломатическими номерами сгорел в Киеве

Киев, 26 ноября. В столице Украины сгорел автомобиль с российскими дипломатическими номерами.

Как пишет «Украинская правда», сгоревшая машина была обнаружена неподалеку от российского посольства, перед которым накануне вечером и в течение ночи было неспокойно.

«В переулке Ярослава Хомова 14-а, на расстоянии около одного километра от посольства России горел автомобиль. Пожарные, которые прибыли на место, потушили огонь», — сообщает издание.

По данным газеты, государственный номер сгоревшего авто — DP 001 019, при этом сообщается, что именно номера серии DP 001 принадлежат российскому дипломатическому ведомству.