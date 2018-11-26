Токио, 26 ноября. Правительство Японии не меняло позицию по мирному договору с Россией и считает, что соглашение должно быть подписано после решения вопроса о юге Курил. Об этом в ходе дебатов в нижней палате японского парламента в понедельник заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

«Мы выступаем за то, чтобы разрешить территориальную проблему с Россией и заключить с ней затем мирный договор. Наша позиция в этом остается неизменной», — заявил Абэ.

В то же время премьер-министр отметил, что выступает за новый подход к переговорам с Москвой. По словам Абэ, Япония не должна цепляться лишь за вопросы истории, а нужно искать «взаимоприемлемое решение».

Ранее портал «Ридус» сообщил, что японский кабмин собирается ускорить переговоры по территориальному вопросу с Москвой, чтобы выйти на подписание рамочного соглашения на основе сделанной СССР и Японией Совместной декларации 1956 года уже в 2019 году.