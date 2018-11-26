«Порошенко поставил мир на грань войны»: Коротченко прокомментировал провокацию ВМС Украины

Москва, 26 ноября. Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, комментируя произошедшее в Керченском проливе, отметил, что таким образом украинский президент Петр Порошенко «поставил мир на грань войны».

«Это был расчет на прорыв, на внезапность. Это говорит сто процентов на то, что это была провокация», — сказал он, описывая противоправные действия кораблей ВМС Украины, накануне нарушивших госграницу России.

Коротченко указал на то, что ситуация с нарушением украинскими кораблями границы России была в центе события на протяжении всего дня.

«Кто мешал Порошенко дать приказ министерству обороны Украины срочно отозвать боевые плавсредства ВМС Украины. И на этом все было бы завершено. Этого же не произошло», — отметил журналист в прямом эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

После того, как российские пограничники задержали три украинских корабля в российских территориальных водах, Украина «подняла крик», объявив РФ «агрессором».

Военные корабли Украины предприняли попытку прорыва, хотя были предупреждены ФСБ РФ о том, что они нарушают российскую границу и действующие нормы международного морского права. Несмотря на это, суда-нарушители продолжали оставаться в российских водах, пытаясь завершить провокацию, сказал Коротченко.

«Мы не испытывали никакой иллюзии относительно того, что представляет собой режим Порошенко. Сегодня этот режим фактически совершил вооруженную провокацию уже против Российской Федерации, фактически поставив мир на грань войны. Россия в этих условиях сделала все, чтобы пресечь так как могла, чтобы не вызвать каких-либо тяжелых осложнений», — резюмировал эксперт.

Накануне корабли украинских ВМС «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» пересекли госграницу РФ в нарушение статей 19 и 21 конвенции ООН по морскому праву, после чего взяли курс на Керченский пролив. На эту провокацию оперативно отреагировали российский пограничники. В итоге корабли-нарушители были задержаны.