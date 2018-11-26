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Варшава призвала Киев и Москву к сдержанности из-за ситуации в Азовском море

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Варшава призвала Киев и Москву к сдержанности из-за ситуации в Азовском море

Варшава, 26 ноября. Польша призвала Украину и Россию к сдержанности в связи с ситуацией в Азовском море.

Размышлениями на тему с журналистами во время брифинга поделился заместитель министра иностранных дел восточно-европейского государства Бартош Чихоцкий.

«В нынешней ситуации мы ожидаем восстановления Россией свободы судоходства, обе стороны призываем к сдержанности», — заявил высокопоставленный польский дипломат.

Напомним, что три судна ВМС Украины накануне были задержаны после того, как нарушили границу России и не реагировали на требования российских кораблей.

На Украине во время заседания совета национальной безопасности и обороны было принято решение о введении на территории страны военного положения на 60 дней.

Автор: Константин Терехов
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