«Критически важная инвестиция»: National Interest рассказало о дебюте самолета Ил-76МД-90А

Вашингтон, 26 ноября. Американское издание The National Interest рассказало о дебютном полете нового российского военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А.

Как поясняет для американской аудитории автор публикации Марк Эпископос, это первый из 39 самолетов, которые российское военное ведомство получит в соответствии с контрактом на сумму четыре миллиарда долларов.

«Это первый, по сути новый самолет, произведенный российской авиационной промышленностью за последние 21 год. Уверен, что он будет пользоваться большим спросом — как у нас, так и у наших возможных партнеров за рубежом», — цитирует издание Владимира Путина.

Что касается технических характеристик нового самолета, то они превосходят показатели предшественника Ил-76МД-90А. Новый самолет расходует на 12% меньше топлива, при этом дальность его полета увеличена на 18%.

«При этом снижены прямые эксплуатационные расходы, возможна эксплуатация с высокогорных аэродромов и в условиях высоких температур, а уровень шума и эмиссии соответствует современным нормам ICA», — отмечается в издании.

Кроме того, как считает журналист, Ил-76МД-90А можно будет применять не только в военной сфере, но и в гражданском секторе — его можно модифицировать и использовать при пожаротушении и во время спасательных работ.