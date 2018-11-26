«Порошенко нагнетает военную истерию»: Марков выдвинул шесть версий провокации в Керченском проливе

Москва, 26 ноября. Политолог, председатель межкомиссионной рабочей группы по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Общественной палаты РФ Сергей Марков выдвинул шесть версий того, что толкнуло Украину на провокацию в Керченском проливе. Мнением эксперт поделился в соцсети Facebook.

Сергей Марков опубликовал большое сообщение, в котором разобрал события в Керченском проливе и их причины. Эксперт описал путь трех украинских военных кораблей из Одессы в сторону Крымского моста и действия перехвативших их российских пограничников.

Мотивы российской стороны Марков объяснил необходимостью защитить Крымский мост «от возможного подрыва по приказу киевского режима». О том, что двигало пошедшим на сознательную провокацию президентом Украины Петром Порошенко эксперт выдвинул шесть версии.

Согласно первой из них, Киев надеялся добиться принятия двух резолюций по ситуации в Азовском и Черном морях в ООН.

«В ООН в декабре будут рассматриваться 2 украинские резолюции по ситуации в Азовском море и в Черном море. Киев хочет своей провокацией получить мощную волну обвинений России в агрессивном поведении на море. И таким образом добиться жесткой резолюции ООН, осуждающей действия России в море», — написал Марков.

По второй версии, «Порошенко нагнетает военную истерию» в попытке добиться военных столкновений. По мнению эксперта, президент Украины введет под этим предлогом военное положение, чтобы перенести на неопределенное время президентские выборы. На такой шаг Порошенко толкнул чрезвычайно низкий рейтинг и отсутствие разрешения на «полномасштабную фальсификацию выборов» со стороны США, заключил Марков.

Согласно третьей версии, за провокацией стоит Вашингтон, который контролирует руководство Украины.

«Американское Deep State , которое и ведет борьбу с Путиным, и контролирует киевский режим, решило активизировать ситуацию. Такие решения, как провокации против военных судов РФ, Порошенко без сомнения не может сделать самостоятельно, а только получив разрешение у американских кураторов», — заявил политолог.

Эксперт отметил, что это наиболее тревожная версия.

Согласно другим версиям, президент Украины собирался добиться обострения отношений между Россией и Западом и усиления антироссийских санкций. Либо провокация призвана усилить давление на Москву по Азовскому морю. Такое развитие событий позволит Порошенко заявить о победе над Россией и хорошо начать избирательную кампанию.

Последняя версия эксперта предполагает в действиях украинского президента личные мотивы.

«Отношения Путина и Порошенко совершенно очевидно обострились последний месяц. И Порошенко обостряет ситуацию, движимый не рациональными целями, а не рациональными чувствами ненависти к Путину», — отмечает Марков.

По мнению политолога, большая часть его версий дает надежду на успокоение ситуации. Но если провокация вызвана решением США или не рациональными чувствами ненависти Порошенко к президенту России, будущее остается «очень тревожным».

Напомним, 25 ноября корабли ВМС Украины вошли в территориальные воды России. Украинская сторона действовала с нарушением Конвенции по морскому праву и других норм международного права. Суда держали курс на Керченский пролив. Экипажи не реагировали на законные требования немедленно остановиться, и выполняли опасные маневры.

В ответ российские пограничники предприняли меры, необходимые для обеспечения безопасности судоходства и задержали нарушителей.