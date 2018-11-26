«Агрессор-то Украина»: Соловьев прокомментировал призыв Киева к США осудить Россию

Москва, 26 ноября. Телеведущий и журналист Владимир Соловьев прокомментировал призыв Киева к США оказать поддержку Украине и осудить «агрессора» после случившегося в Керченском проливе. В прямом эфире своей передачи на телеканале «Россия 1» он назвал агрессором именно Украину, корабли которой вторглись в российские воды.

Соловьев, говоря о произошедшем в Керченском проливе, где корабли ВМС Украины устроили провокацию, нарушив российскую государственную границу, отметил, что Киев пожаловался Вашингтону на законные действия российских пограничников.

Соловьев процитировал украинского посла в США Валерия Чалого. Дипломат ранее заявил, что Киев обратился к американским партнерам с призывом о решительной поддержке Украины. Украинская сторона также призвала США дать четкий сигнал «агрессору с целью недопущения дальнейшей эскалации».

«А агрессор-то здесь Украина, — констатировал Соловьев. — Не мы в их воды входили, а они в наши».

Утром в воскресенье корабли ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» в нарушение статей 19 и 21 конвенции ООН по морскому праву пересекли госграницу РФ и взяли курс на Керченский пролив. На эту провокацию оперативно отреагировали российский пограничники. В итоге корабли-нарушители были задержаны, по факту нарушения границы было возбуждено уголовное дело. Украина же пожаловалась на Россию ЕС и США с просьбой ввести против «агрессора» новые санкции.