Порошенко заявил, что в понедельник проведет переговоры с генсеком НАТО

Киев, 26 ноября. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в понедельник проведет переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

С заявлением на тему украинский лидер выступил во время заседания совета национальной безопасности и обороны, на котором было принято решение о введении на территории Украины военного положения на 60 дней.

«Я запросил переговоры с генеральным секретарем Организации североатлантического альянса — эти переговоры будут проведены, уже подтверждено, завтра пройдут консультации с лидерами других государств», — пояснил Порошенко.

Планируется, что президент Украины доложит руководителю североатлантического блока о своем видении ситуации в Азовском море, а также о введении в стране военного положения.

Напомним, что три судна военно-морских сил Украины были задержаны после того, как нарушили границу России, не реагировали на требования российских кораблей и опасно маневрировали.