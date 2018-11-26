Власти США намерены разрешить ситуацию на границе совместно с Мексикой

Вашингтон, 26 ноября. Власти Соединенных Штатов Америки намерены разрешить ситуацию на южной границе совместно с мексиканской стороной.

Размышлениями на тему в своем аккаунте в сервисе микроблогов Twitter делится министр внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен, добавив, что ситуация на границе должна быть урегулирована безопасно.

Напомним, что накануне в неудавшейся попытке попасть в Соединенные Штаты участвовали около 500 человек, и ни одному из них не удалось проникнуть на американскую территорию — погранпереход «Сан-Исидро» был закрыт

Кирстьен Нильсен пояснила, что власти США не потерпят подобного беззакония и в целях безопасности будет и дальше закрывать пограничные переходы в случае необходимости.

Добавим, что караван мигрантов из Гондураса в октябре достиг границ Мексики. Все они хотят получить убежище в США или в Мексике. Еще несколько тысяч мигрантов двигаются в сторону Штатов из Сальвадора.