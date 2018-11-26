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«Порошенко надеется сохранить власть»: Пушков объяснил провокации Киева в Керченском проливе

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«Порошенко надеется сохранить власть»: Пушков объяснил провокации Киева в Керченском проливе

Москва, 26 ноября. Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков, комментируя устроенную Киевом провокацию в Керченском проливе, объяснил, зачем украинское руководство хочет ввести военное положение на территории страны.

Накануне три украинских корабля незаконно пересекли границу России с целью провокации. По информации ФСБ РФ, украинская сторона игнорировала законные требования Москвы, совершая опасные маневры. В итоге российские пограничники были вынуждены задержать эти корабли. Также было возбуждено уголовное дело по факту незаконного пересечения границы.

Совет национальной безопасности и обороны на заседании принял решение ввести на территории Украины военное положение на 60 суток. Соответствующее предложение поддержал украинский президент Петр Порошенко. Теперь решение о введении военного положения должна утвердить Верховная рада. Председатель Рады Андрей Парубий заявил, что парламент будет обсуждать решение СНБО в понедельник в 16.00 по местному времени.

«Порошенко надеется сохранить власть»: Пушков объяснил провокации Киева в Керченском проливе

По мнению Пушкова, провокацию с украинской стороны следовало ожидать. Сенатор считает, что это было сделано Киевом для того, чтобы «прокричать о «новом уровне агрессии России» и перевести страну на военное положение».

«Оснований для этого нет, но с помощью таких провокаций Порошенко надеется сохранить власть — с выборами или без них», — написал Пушков в микроблоге Twitter.

Напомним, выборы президента Украины запланированы на весну следующего года. Согласно результатам опроса, за лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко готовы отдать голоса более 20% украинцев, в то время как за Порошенко — 10%.

По мнению многих экспертов, военное положение может быть использовано Порошенко как повод для отмены выборов президента страны. Таким образом, украинский лидер, несмотря на крайне низкую поддержку избирателей, может неопределенно долго руководить государством.

Автор: Дарья Смолина
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