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Число пострадавших при землетрясении в Иране увеличилось до 420

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Число пострадавших при землетрясении в Иране увеличилось до 420

Тегеран, 26 ноября. Количество пострадавших из-за землетрясения на ирано-иракской границе увеличилось до 420. Об этом со ссылкой на власти Ирана сообщает агентство Tasnim.

По данным издания, в пострадавшие от землетрясения районы выехали 23 оперативные группы. О погибших не сообщается.

Напомним, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал в воскресенье землетрясение магнитудой 6,3. Подземные толчки произошли в 101 км от города Илам и в 148 км к северо-востоку от Багдада. Их очаг залегал на глубине 40 км.

Ранее Газета.ru сообщала о 260 пострадавших в результате землетрясения в Иране.

Автор: Виктор Мальцев
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