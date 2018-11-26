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Глава Нацбанка Украины прокомментировал решение о введении военного положения

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Национальный банк Украины

Киев, 26 ноября. Руководитель Национального банка Украины Яков Смолий прокомментировал решение о введении на территории государства военного положения.

С заявлением на тему руководитель регулятора выступил во время заседания совета национальной безопасности и обороны (СНБО), на котором было принято решение о введении на Украине военного положения на 60 дней.

«Решения, которые будут приняты, никоим образом не повлияют на работу банковской системы», — пояснил глава Национального банка, добавив, что банковская система страны продолжит работать в прежнем режиме.

Напомним, что решение СНБО Верховная рада рассмотрит на внеочередной сессии, которая состоится в понедельник. Об этом спикер парламента Андрей Парубий написал на своей страничке в социальной сети Facebook.

Автор: Константин Терехов
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