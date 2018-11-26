LG выпустит смартфон с 16-модульной камерой

Москва, 26 ноября. Южнокорейская компания LG намерена создать смартфон с 16-модульной камерой.

Сотрудники корпорации могут приступить к разработке нового смартфона уже в ближайшее время. Проект устройства с камерой, которая поддерживает 16 датчиков, уже есть, но пока только в виде патента.

Примечательно, что в последнее время многие компании, которые занимаются производством телефонов, стремятся увеличивать количество модулей в камере. Китайская компания Huawei продемонстрировала P20 Pro, который получил тройную основную камеру. Следом Samsung выпустила Galaxy A9, у которого камера содержит четыре модуля. А теперь на подходе и Nokia 9 с пятью модулями.