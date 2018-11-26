Главком ВМФ РФ рассказал о ходе ремонтных работ на крейсере «Адмирал Кузнецов»

Москва, 26 ноября. Главнокомандующий Военно-морского флота России Владимир Королев рассказал о ходе ремонтных работ на крейсере «Адмирал Кузнецов».

С заявлением на тему адмирал выступил во время расширенного интервью печатному органу министерства обороны России – газете «Красная Звезда», которое было опубликовано в понедельник.

«Будут продолжены ремонт и модернизация ракетного крейсера «Адмирал Нахимов», а также тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», — заявил главком ВМФ России.

Напомним, что завершение ремонта крейсера, который в результате ЧП с плавучим доком получил 52 повреждения, планируется на конец 2020 года, начало испытаний и передача флоту «Адмирала Кузнецова» запланированы на 2021 год.