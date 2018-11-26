Стали известны координаты точки задержания кораблей ВМС Украины

Москва, 26 ноября. Украинские суда были задержаны в 20 километрах от российского побережья.

«Координаты точки задержания: 44 градуса 51 минута 5 секунд северной широты и 36 градусов 23 минуты 6 секунд восточной долготы», — цитирует знакомый с ситуацией источник РИА Новости.

Место задержания украинских кораблей расположено в 20 километрах от российского побережья. По данным издания, эта точка находится примерно в 50 километрах к юго-западу от того места, где суда обычно проходят под Крымским мостом по Керченскому проливу.

Ранее в ФСБ России заявили, что корабли ВМС Украины вошли в российские территориальные воды с нарушением Конвенции по морскому праву и других норм международного права. Они выполняли опасные маневры и не реагировали на законные требования немедленно остановиться. В России назвали произошедшее провокацией.

В ответ на действия украинской стороны российские пограничники предприняли необходимые для обеспечения безопасности судоходства меры и задержали корабли.

Позже Газета.ru сообщила, что после задержания украинских судов все корабли военно-морских сил Украины были подняты по тревоге.