В ДНР рассказали об обстановке на линии соприкосновения

Донецк, 26 ноября. В Донецкой народной республике рассказали об обстановке на линии соприкосновения.

Как рассказал журналистам представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, обстановка на линии соприкосновения «относительная спокойная».

«Обстановка по всей линии соприкосновения остается относительно спокойной. Массированных обстрелов и нарушений критического характера со стороны ВСУ не зафиксировано», — отметил представитель ДНР.

Напомним, что вооруженные силы Украины обстреляли жилые кварталы в населенных пунктах республики накануне поздно вечером. Обстрел велся из различных видов оружия, сведений о пострадавших в результате обстрела и повреждениях имущества нет.