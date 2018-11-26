Задержанные в Черном море корабли ВМС Украины доставят в порт Керчи

Симферополь, 26 ноября. Задержанные в Черном море за незаконное пересечение российской границы три корабля ВМС Украины доставят в порт Керчи.

Об этом журналистам сообщил сотрудник пограничного управления Федеральной службы безопасности России по Республике Крым Антон Лозовой, добавив, что по факту случившегося возбуждено дело по статье «незаконное пересечение государственной границы» (ч.3 ст. 322 УК РФ).

«Все три судна задержаны. Доставляются в порт Керчь», — сказал сотрудник ФСБ журналистам.

Напомним, что три судна военно-морских сил Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» были задержаны после того, как нарушили границу России, не реагировали на требования российских кораблей и опасно маневрировали.

Кроме того, после инцидента заместитель постпреда РФ в Совете Безопасности ООН Дмитрий Полянский сообщил, что наша страна запросила срочную встречу членов организации.

В свою очередь совет национальной безопасности Украины передал на рассмотрение Верховной рады вопрос о введении на территории государства военного положения из-за ситуации в Керченском проливе.