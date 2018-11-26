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Стало известно, когда Рада обсудит введение военного положения на Украине

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Стало известно, когда Рада обсудит введение военного положения на Украине

Киев, 26 ноября. Верховная рада Украины рассмотрит решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении военного положения в стране в понедельник в 16.00 по местному времени. Об этом написал председатель парламента Андрей Парубий на своей странице в социальной сети Facebook.

«На выполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины и обращение президента Украины на понедельник, 26 ноября 2018 года, на 16.00 я созываю внеочередную сессию Верховной рады Украины», — написал Парубий.

Ранее сообщалось, что СНБО на заседании принял решение ввести на территории Украины военное положение на 60 суток. Украинский президент Петр Порошенко одобрил предложение. Теперь решение о введении военного положения должна утвердить Рада.

Напомним, накануне три украинских корабля незаконно пересекли российскую границу с целью провокации. По информации ФСБ России, украинские моряки игнорировали законные требования РФ, совершая опасные маневры. В итоге российская сторона была вынуждена задержать три корабля-нарушителя. Было возбуждено уголовное дело.

Автор: Дарья Смолина
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