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Киев пожаловался США на «новый уровень агрессии» со стороны России

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Киев пожаловался США на «новый уровень агрессии» со стороны России

Киев, 26 ноября. Руководство Украины призвало США обратить внимание на ситуацию в Керченском проливе и заявило о выходе агрессии России на новый уровень. Об этом в соцсети Facebook сообщил украинский посол в Вашингтоне Валерий Чалый.

По словам дипломата, Киев обратился к «американским партнерам», призвав США оказать решительную поддержку Украине, а также дать «четкий сигнал» агрессору. Посол написал, что действия России в Азовском и Черном морях несут угрозу полномасштабного конфликта и нарушают международно-правовые нормы.

Чалый назвал применение силы Россией неправомерным и заявил, что оно выводят «российскую агрессию против Украины» на новый уровень.

В воскресенье, 25 ноября Киев заявил о захвате трех украинских военных кораблей Россией. По сообщению руководства Украины, были поражены огнем и потеряли ход бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь». К остановке также был принужден рейдовый буксир «Яны Капу».

В России заявили, что корабли ВМС Украины вошли в территориальные воды России с нарушением Конвенции по морскому праву и других норм международного права. Военные суда держали курс на Керченский пролив, выполняли опасные маневры и не реагировали на законные требования немедленно остановиться. В России назвали произошедшее провокацией.

В ответ на действия украинских военных судов российские пограничники предприняли необходимые для обеспечения безопасности судоходства меры.

Киев пожаловался США на «новый уровень агрессии» со стороны России

Ранее Газета.ru сообщила, что глава Крыма Сергей Аксенов заявил о поддержке провокационных действий Киева в Азовском море Западом.

Автор: Виталий Малясев
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