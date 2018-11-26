Киев пожаловался США на «новый уровень агрессии» со стороны России

Киев, 26 ноября. Руководство Украины призвало США обратить внимание на ситуацию в Керченском проливе и заявило о выходе агрессии России на новый уровень. Об этом в соцсети Facebook сообщил украинский посол в Вашингтоне Валерий Чалый.

По словам дипломата, Киев обратился к «американским партнерам», призвав США оказать решительную поддержку Украине, а также дать «четкий сигнал» агрессору. Посол написал, что действия России в Азовском и Черном морях несут угрозу полномасштабного конфликта и нарушают международно-правовые нормы.

Чалый назвал применение силы Россией неправомерным и заявил, что оно выводят «российскую агрессию против Украины» на новый уровень.

В воскресенье, 25 ноября Киев заявил о захвате трех украинских военных кораблей Россией. По сообщению руководства Украины, были поражены огнем и потеряли ход бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь». К остановке также был принужден рейдовый буксир «Яны Капу».

В России заявили, что корабли ВМС Украины вошли в территориальные воды России с нарушением Конвенции по морскому праву и других норм международного права. Военные суда держали курс на Керченский пролив, выполняли опасные маневры и не реагировали на законные требования немедленно остановиться. В России назвали произошедшее провокацией.

В ответ на действия украинских военных судов российские пограничники предприняли необходимые для обеспечения безопасности судоходства меры.

Ранее Газета.ru сообщила, что глава Крыма Сергей Аксенов заявил о поддержке провокационных действий Киева в Азовском море Западом.