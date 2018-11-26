«Дешевая попытка сорвать выборы»: украинские юристы объяснили, зачем Порошенко хочет ввести военное положение

Киев, 26 ноября. Украинские юристы Андрей Портнов и Елена Лукаш объяснили, зачем президент Украины Петр Порошенко инициировал введение военного положения после провокации Киева в Азовском море.

Известный адвокат Андрей Портнов убежден, что глава Украины стремится любой ценой удержаться у власти.

«Озвученное властью предложение о введении военного положения — дешевая попытка сорвать президентские выборы», — цитирует «Страна».

Портнов подчеркнул, что случившийся накануне инцидент в Азовском море был спровоцирован Киевом.

Солидарна с коллегой Елена Лукаш. На своей странице в Facebook она сделала развернутый анализ процедуры и правовых последствий введения военного положения. По ее мнению, попытка Порошенко сохранить власть обречена на неудачу.

«Отмена выборов никак не улучшит рейтинг Педро-нашего-Инкогнито», — заключила Лукаш.

О необходимости ввести военное положение киевские власти заговорили после провокации в Азовском море. Корабли ВМС Украины нарушили государственную границу России. На законные требования о немедленной остановке экипаж не реагировал. Корабли выполняли опасные маневры.

Незаконные действия были пресечены российскими пограничниками. Нарушители задержаны. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Киевские власти заявили об «агрессии против Украины». На заседании СНБО президент Украины Петр Порошенко поддержал инициативу о введении военного положения. Его поддержали главы силовых ведомств.

По мнению ряда экспертов, своими действиями Порошенко добивается отмены предстоящих выборов президента. Конфликт в Донбассе, обнищание граждан и огромные тарифы на коммунальные услуги сводят к минимуму шансы Порошенко на переизбрание.

Социологические исследования подтверждают крайне низкий рейтинг действующего главы Украины. Эксперты соглашаются, что военное положение может стать последним шансом Порошенко задержаться у власти.

О провокации Украины в Азовском море ранее сообщала Газета.ru.