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На Украине предложили запретить въезд в страну некоторым россиянам

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На Украине предложили запретить въезд в страну некоторым россиянам

Киев, 26 ноября. Погранслужба Украины предложила запретить на время военного положения в стране въезд некоторым россиянам, заявил на заседании Совета национальной безопасности и обороны глава Государственной пограничной службы Петр Цигикал.

Предложивший ограничить некоторым категориям граждан РФ въезд на Украину Цигикал отметил, что после введения военного положения в стране для украинцев не будет никаких ограничений в пересечении границы.

«Исходя из имеющейся обстановки, планируем перейти на усиленный режим охраны границы и обороны», — сказал он.

Ранее стало известно, что украинский лидер Петр Порошенко на заседании СНБО поддержал предложение о введении военного положения в стране. Совет принял решение ввести военное положение на Украине на 60 суток, теперь это решение должна утвердить Рада.

Автор: Дарья Смолина
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