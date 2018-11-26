Умер известный диктор Центрального телевидения Юрий Ковеленов

Москва, 26 ноября. В столице на 80-м году жизни скончался диктор Центрального телевидения СССР Юрий Ковеленов. Об этом в социальной сети Instagram сообщил артист Ефим Шифрин.

«Ох, ты... Юры Ковеленова не стало. Сколько мы с ним отвыступали. Сколько отъездили», — написал артист.

Юрий Ковеленов с 1965-го по 1995-й годы вел телепередачу «Время». Наибольшую известность диктор приобрел во время августовского путча в 1991 году, когда телеведущий в прямом эфире зачитывал постановления от имени ГКЧП. Во время штурма телецентра «Останкино» в 1993 году Ковеленов состоял в дежурной бригаде.