Маск рассказал, какова вероятность его полета на Марс

Москва, 26 ноября. Известный изобретатель и бизнесмен, глава американской компании SpaceX Илон Маск заявил, что сам отправится на Марс с вероятностью 70%.

Журналист американского издания Axios поинтересовался у Маска, какова вероятность того, что глава SpaceX сам отправится на Марс.

«Семьдесят процентов», — ответил изобретатель.

По его словам, он был воодушевлен сделанными недавно открытиями. Маск сообщил, что билет для перелета обойдется примерно в пару сотен тысяч долларов.

При этом глава SpaceX отметил, что не каждый богатый человек решится на такую поездку, так как вероятность умереть на Марсе значительно выше, чем на Земле.

Напомним, в сентябре прошлого года Маск заявил о разработках SpaceX новой многоцелевой ракеты для полетов на Марс.