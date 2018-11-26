Полиция Украины перешла на усиленный режим работы

Киев, 26 ноября. Украинская полиция перешла на усиленный режим после инцидента в Азовском море. Такое заявление сделал глава ведомства Сергей Князев в эфире телеканала «112.Украина».

Князев выступил на заседании совета национальной безопасности и обороны (СНБО), в рамках которого рассматривался вопрос о введении на Украине военного положения.

«Массовых беспорядков пока нет, и мы обеспечим, чтобы их не было на Украине на весь период этой ситуации», — заявил глава Нацполиции.

25 ноября ВМС Украины осуществили провокацию в Азовском море. Они нарушили границу России и не выполняли законные требования властей о немедленной остановке. Нарушители задержаны. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Ранее власти Крыма заявили о вероятной поддержке провокации Украины Западом. Об этом писала Газета.ru.