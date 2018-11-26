«Нам нужны новые санкции»: Украина призвала ЕС наказать Россию за «агрессию» на Азове

Брюссель, 26 ноября. Украина обратилась к Европейскому союзу с призывом ввести новые санкции в отношении России из-за действий пограничников РФ в Керченском проливе. Об этом сообщил украинский посол в Евросоюзе Николай Точицкий.

В своем twitter-аккаунте он написал, что «Россия атакует Украину». Правомерные действия российской стороны на Азове Точицкий назвал «агрессией», за которую РФ следует «наказать».

«ЕС должен действовать решительно и резко», — подчеркнул украинский дипломат. «Нам нужны новые санкции против России», — написал Точицкий.

Посол Украины также призвал главу дипломатии ЕС Федерику Могерини поднять этот вопрос на заседании совета иностранных дел, которое состоится 26 ноября.

Минувшим утром три корабля военно-морских сил Украины нарушили государственную границу России и взяли курс к Керченскому проливу. Спустя несколько часов к ним на «подмогу» из Бердянска выдвинулись еще два украинских бронированных артиллерийских корабля класса «Гюрза». На провокацию со стороны ВМС Украины оперативно отреагировали российские пограничники. Штурмовики Су-25 начали патрулирование воздушного пространства, а российские военные катера и сухогруз перекрыли доступ в пролив.

Украинские корабли нарушили статьи 19 и 21 конвенции ООН по морскому праву. Они совершали опасные маневры и игнорировали законные требования российской стороны. Результатом этого стало задержание трех украинских судов-нарушителей, а именно — кораблей «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу». Из-за того, что они нарушили государственную границу Российской Федерации, было возбуждено уголовное дело.

После устроенной украинскими ВМС провокации на Украине заговорили о вводе военного положения, что будет особо выгодно президенту страны Петру Порошенко. Известно, что при военном положении в стране на неопределенный срок будут отменены выборы главы государства. Стоить напомнить, что в настоящее время рейтинги Порошенко низки.