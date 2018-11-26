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Пользователи YouTube сообщили о сбое в работе видеохостинга

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Пользователи YouTube сообщили о сбое в работе видеохостинга

Москва, 26 ноября. Пользователи видеохостинга YouTube по всему миру жалуются на сбой в работе сайта. Такие данные приводит отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов сервис Downdetector.

Первые сообщения о сбое в работе видеохостинга начали поступать в воскресенье, около 22.00 по московскому времени. Больше всего жалоб (66%) касались проблем с трансляцией видео. На некорректную работу сайта пожаловались 23% пользователей, еще 9% заявили, что испытывают трудности с входом в свои аккаунты.

Сервис отмечает, что трудности в работе видеохостинга наблюдаются по всему миру, в том числе в США, Франции, Великобритании, Бразилии, Казахстане и на Украине. Также на проблемы пожаловались пользователи YouTube из России.

Автор: Виктор Мальцев
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