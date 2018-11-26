Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

МГТС восстановила доступ в Интернет после сбоя

40
0 Оставить комментарий

МГТС восстановила доступ в Интернет после сбоя

Москва, 26 ноября. Пользователи мобильного оператора МГТС сообщили о сбое в работе провайдера. На данный момент проблема ликвидирована, сообщила компания на своей странице в соцсети Facebook.

В воскресенье вечером клиенты МГТС жаловались на проблемы с Интернетом. Большая часть заявок о неполадках поступила из Москвы и Петербурга, сообщил портал Downdetector.

В МГТС сообщили, что доступ клиентов в Интернет работает в штатном режиме с 23.00. Пользователям необходимо перезагрузить роутер.

По информации компании, проблемы с доступом в Интернет были «кратковременными» и лишь у небольшого числа клиентов. Однако сколько именно человек пострадали от сбоя, в компании не уточнили, сообщил ТАСС.

Автор: Дарья Смолина
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.